Spécialisé dans la détection et de la vente de leads IT qualifiés pour les éditeurs de progiciels, intégrateurs et SSII, le groupe Leadeo annonce l’acquisition de Bsoco, un comparateur de logiciels basé sur les retours d’utilisateurs destiné aux professionnels. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Bsoco rejoindra le pôle « comparateur » du groupe Leadeo qui s’appuie notamment sur sa plateforme en ligne Celge.fr. Bsoco, qui couvre notamment les marchés hispanophone, anglophone et francophone, permettra à Leadeo de renforcer sa présence à l’international.

Leadeo indique dans un communiqué qu’il va continuer à étoffer son offre « pour devenir le premier groupe de marketing digital exclusivement dédié aux acteurs des TIC : éditeurs de logiciels, intégrateurs, SSI et opérateurs ».