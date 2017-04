Le ralentissement se poursuit pour LDLC qui tire sa croissance de l’acquisition de Materiel.net, consolidé depuis le 1er avril 2016. Le marché a il est vrai donné des signes de bonne santé en tout début d’année 2017 avant de se retourner à la fin du mois de février (baisse du marché du PC en lien avec la forte hausse du prix des composants mémoire. Le groupe lyonnais enregistre au 4ème trimestre (clos au 31 mars) un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros, en progression de 42,8 % par rapport au 4ème trimestre 2015-2016.

À périmètre constant (hors Materiel.net), l’activité est stable avec 80,5 millions d’euros de revenus. Sur 12 mois, LDLC réalise un chiffre d’affaires consolidé 2016-2017 de 479,9 millions d’euros, en hausse de 49,6%, dont 6% à périmètre constant. Les ventes BtoC atteignent 350,2 millions d’euros, en progression de 74,2% (4,6% à périmètre constant), dont 47,9 millions d’euros issus du réseau de boutiques (+38,7%). Le chiffre d’affaires de l’activité BtoB s’élève à 118,3 millions d’euros contre 109,0 millions d’euros au cours de l’exercice précédent. Les autres activités contribuent à hauteur de 11,4 millions d’euros aux résultats du groupe, soit une hausse de 6,7%.

« Durant l’exercice 2016-2017, nous avons ouvert et mené de front de nombreux chantiers. Le principal d’entre eux portait sur l’intégration de Materiel.net et la mise en place de synergies créatrices de valeur. Grâce au travail mené par nos équipes, les premières synergies en matière d’achats sont effectives depuis février 2017 et nous font gagner un point de marge dès cette année », commente dans un communiqué le directeur général du groupe, Olivier de la Clergerie. « Nous travaillons actuellement sur le deuxième volet de cette intégration avec des actions visant à mutualiser et optimiser nos capacités logistiques, l’objectif étant d’avoir un stock groupe réparti sur nos deux plateformes, l’une dans le Sud-Est (Lyon) et l’autre dans l’Ouest (Nantes). D’autres actions visant à accroître notre efficacité et notre agilité sont en cours dans les domaines de notre offre BtoB et BtoC, de notre réseau de magasins et sur le plan informatique. Ces projets très structurants ont été confiés à des managers expérimentés issus du sérail ou du monde du e-commerce. Nos fondamentaux et notre efficience commerciale et opérationnelle sont solides, ils nous permettent de réaffirmer notre ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros avec un Ebitda de l‘ordre de 5,5 à 6% et de disposer d’une centaine de magasins à l’horizon 2021. »

Pour l’exercice en cours, LDLC annonce l’accélération du déploiement des magasins en propre et en franchisé, tâche qui sera confiée à un nouveau directeur général pour la branche Distribution. Des recrutements supplémentaires étofferont les équipes basées à Paris. L’intégration de Materiel.net sur les plans logistique et financier devrait par ailleurs être terminée d’ici la fin de la période. Enfin, la construction du nouveau siège social à Limonest (69) devrait s’achever au cours de l’été, permettant ainsi de réunir sur un même lieu les différentes équipes lyonnaises et l’École LDLC.