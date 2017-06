Un peu plus d’un an après avoir mis la main sur Materiel.net, le groupe LDLC annonce dans un communiqué être entré en négociations exclusives avec la société Olys qui exploite notamment la marque « Bimp ». Les modalités financières ne sont pas dévoilées.

Distributeur Apple pour les particuliers et les professionnels, Olys dispose de 14 agences dont 7 boutiques Apple Premium Reseller sur le territoire français. Elle compte 140 collaborateurs dont 25 commerciaux. En 2016, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros.

La signature d’un protocole d’accord portant sur 100% du capital d’Olys pourrait intervenir au cours des quatre prochains mois indique le groupe lyonnais. Ce dernier précise que l’’état d’avancement de ce projet de croissance externe fera dès que possible l’objet d’un nouveau communiqué.

« Cette acquisition est importante à deux niveaux », commente le directeur général de LDLC Laurent de la Clergerie. « Tout d’abord, elle renforce notre lien avec l’univers Apple et équilibre notre offre pour faire face sereinement aux innovations à venir dans les deux univers PC et Mac. De plus, le Groupe Bimp est très largement présent sur le marché du BtoB et de l’éducation, cela nous permettra de renforcer notre offre dans ces secteurs tant au niveau des produits que des services, et nous apportera l’expérience acquise sur le terrain, depuis plus de trente ans, par leurs équipes. »