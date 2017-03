LDLC.com participera du 19 au 22 mars au Salon Franchise Expo à Paris Porte de Versailles. Pour cette 3ème participation, l’acteur lyonnais de l’e-commerce propose près de 80 projets de franchise à pourvoir dans toute la France. Objectif : atteindre 100 magasins d’ici à 2021. L’enseigne espère trouver parmi les 35.000 visiteurs attendus des entrepreneurs intéressés par l’univers informatique et exigeants sur le service client. Une équipe dédiée sera présente sur le stand G32 (hall 2.2), un espace de 36 m², sensé reproduire l’ambiance d’une véritable boutique. « Enseigne lumineuse, atelier de montage, visites virtuelles des boutiques, ordinateurs en exposition, les candidats seront immergés dans ce qui sera peut-être leur futur magasin », indique dans un communiqué le groupe de Laurent de la Clergerie. Conditions pour ouvrir un concept-store LDLC.com : un attrait pour l’informatique, une âme d’entrepreneur, le goût du commerce, un esprit de groupe et un apport de 150.000 euros.

LDLC.com dispose aujourd’hui de 5 boutiques en propre (Lyon, Paris, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne et Bordeaux) et de franchises à Bourgoin-Jallieu, Rouen, Grenoble, Saint-Etienne, Dijon, Avignon, Valence, Angoulême, Limoges, Toulouse, Montpellier, Nantes, Le Mans, Clermont-Ferrand, Rennes, Plan de Campagne et Pau. Avec quelque 700 salariés, le groupe pèse près de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires et revendique l’expédition chaque jour de plus de 7.000 colis.