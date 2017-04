LDLC.com va ouvrir deux nouvelles boutiques de franchisés. La première, située à Levallois-Perret (92), est le deuxième magasin de l’enseigne en région parisienne (ouverture le 21 avril). Le second se trouve à Thionville (57), c’est la première installation de LDLC.com dans le Grand Est (ouverture le 28 avril).

D’une surface de plus de 250 m², les deux boutiques proposeront entre 1.000 et 2.000 références dans l’univers informatique et high-tech.

Avec ainsi 24 boutiques physiques, l’enseigne poursuit son plan de développement visant à atteindre 100 points de ventes d’ici à 2021.