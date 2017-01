Les mardi 24 et mercredi 25 Janvier 2017, l’Asprom (Association pour la promotion des technologies innovantes) organise en partenariat avec Cap’Tronic un séminaire consacré aux drones et aux objets volants professionnels autonomes. Ce séminaire, qui se tiendra au siège de l’IUMM au 56 avenue de Wagram à Paris, s’adresse à un public de laboratoires de recherche, de startups, d’acteurs de la sécurité, de la surveillance et du contrôle mais aussi de VARs souhaitant se diversifier dans ce secteur très technologique, et vise à faire le point sur l’état de ces technologies et les enjeux à la lumière des premiers retours d’expériences.

« Depuis longtemps les drones ne sont plus uniquement réservés à l’usage militaire, ni les ballons aux relevés météorologiques. Les drones vont devenir bientôt indispensables pour mieux gérer nos logistiques, nos entrepôts, nos transports, nos usines, nos bâtiments, notre sécurité, l’agriculture, etc. Les robots et drones deviennent progressivement de véritables outils industriels, logistiques et commerciaux et les ballons de grands centres d’analyse, de télécommunications et de contrôle. Ces produits n’en sont qu’au début de leur potentiel technologique et économique », écrit l’Asprom dans son communiqué.

La journée du 24 janvier sera consacrée à la recherche, les technologies, les marchés et l’état de l’art et celle du 25 janvier aux applications et aux enjeux. Chaque jour une dizaine de conférences et exposés se succéderont toutes les 45 minutes avec à chaque fois, une dizaine de minutes réservées aux interactions avec les participants.

La participation est fixée entre 300 et 700 € par personne selon la taille de l’entreprise.

Programme et renseignement à l’adresse : http://www.asprom.com/seminaire/drone.pdf