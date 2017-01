Après une année 2016 particulièrement calme en matière d’IPO – ce qui ne devrait pas changer en 2017 selon eux – les responsables des fonds de venture capital opérant sur le marché de la cybersécurité s’attendent à une activité particulièrement dynamique du côté des fusions-acquisitions. « Je crois qu’à court terme, les fusions et acquisitions seront le principal débouché pour les investisseurs. Il y aura des opportunités particulièrement intéressantes en 2017 », a expliqué à CRN, Venky Ganesan, gestionnaire chez Menlo Ventures.

Ce dernier s’attend à un volume d’opérations une fois et demi plus important que celui de l’an dernier. Un dynamisme dû notamment au nombreux investissements réalisés dans le secteur. Rien qu’à la conférence RSA qui s’est tenue en 2016 à San Francisco, plusieurs centaines de start-ups opérant sur le marché de la cybersécurité étaient ainsi présentes dans la salle d’exposition qui leur était consacrée. Selon Venky Ganesan, une demi douzaine de jeunes pousses se disputent chaque niche technologique ou verticale du secteur. La plupart d’entre elles ne sont pas de véritables entreprises mais des « fonctionnalités », mûres pour être absorbées par des acteurs plus importants estime le gestionnaire de fonds. « Si vous n’êtes pas le plus rapide ou le plus solide du troupeau vous ne pouvez pas rester seul. Lorsque la poussière retombera, il restera quelques véritables entreprises et le reste sera absorbé par le secteur ».

Alberto Yepez, co-fondateur et directeur exécutif de Trident Cybersecurity, filiale de Trident Capital, pense lui aussi que le destin de beaucoup d’entreprises du domaine de la cybersécurité réside dans les fusions et acquisitions plutôt que dans les IPO, les grands acteurs du secteur souhaitant s’offrir de petites entreprises innovantes capables de fortifier leur propre technologie et leurs équipes. Il estime que ce mouvement va se poursuivre, les attaques des hackers se faisant plus dangereuses, le cycle d’innovation s’accélérant par ailleurs.

Depuis juillet 2016, 611 opérations de ce type ont été comptabilisées par CloudVolumes rien qu’aux Etats-Unis, dont celles de Blue Coat Systems, LifeLock, Optiv Security, Intel Security, CloudLock, Lancope, Invotas ou encore AccelOps, pour n’en citer que quelques unes.