Propriété du fond d’investissement Thoma Bravo depuis 2010, l’éditeur spécialisé dans la gestion de parcs informatiques Landesk vient d’être racheté par le fonds Clearlake afin d’être marié avec une autre société de son portefeuille : l’éditeur Heat Software, spécialisé dans la gestion du poste client. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées. La transaction devrait être finalisée courant janvier 2017. L’entreprise combinée devrait être rebaptisée ultérieurement.

Elle disposera de plus de 1 600 collaborateurs dans 23 pays servant plus de 22 000 clients, indique le communiqué. Elle sera dirigée par l’actuel PDG de Landesk, Steve Daly, et son siège se trouvera à Salt Lake City (États-Unis). John Ferron, operating advisor Clearlake et CEO actuel de Heat, sera président exécutif du conseil d’administration de l’entreprise.

Cette opération devrait renforcer la couverture géographique de Landesk et compléter son portefeuille produits. L’éditeur hérite notamment des solutions de CSM (gestion des services dans le Cloud), d’UEM (gestion unifiée du poste client), de sécurité du poste client, et de la plateforme SaaS internationale de Heat.

Les premières réactions du réseau de distribution sont plutôt positives : « les deux sociétés ont dans l’ensemble des offres complémentaires très positives pour leurs clients », note ainsi Alain Takahashi, DG du grossiste à valeur ajoutée Hermitage Solutions, qui distribue l’offre Heat Software en France. Même réaction du côté de David Masurel, DG de DMI, un partenaire Landesk, spécialisé dans la gestion des parcs informatiques et des services IT : « Landesk a réussi à trouver un partenaire financier qui devrait l’aider à le faire grossir et le rapprochement avec Heat est très intéressant ».

Tous deux notent toutefois des recouvrements dans les offres des deux éditeurs : par exemple, la gestion des patch ex-Shavlik chez Landesk, et ex-Patchlink chez Heat Software. Mais ils voient aussi de vraies complémentarités. « Landesk voulait de longue date aller vers l’ITSM et concurrencer ServiceNow mais il lui manquait les produits, observe David Masurel. Heat Software semble plus avancé sur la gestion de la mobilité, la gestion de la sécurité et sur la partie gestion des processus métiers. La réunion des deux devrait permettre à Landesk de devenir une vraie alternative face à ServiceNow ».

La difficulté va être d’intégrer tant les solutions que les channels des deux sociétés. Ce sont des entreprises construites en « poupées russes », rappelle Alain Takahashi. Heat Software, c’était la fusion de Frontrange et de Lumension, lequel était déjà la réunion de Patchlink et Securewave. Quant à Landesk, il a multiplié les rachats sous l’ère Thoma Bravo (Managed Planet, WaveLink, LetMobile, Shavlink Technologies, Naurtech, BI Xtraction Solutions et pour finir Appsense) mais tarde à les intégrer, pénalisant sa croissance. Lorsqu’il avait été racheté en 2010 par Thoma Bravo, Landesk réalisait 155 M$ de CA annuel. Six ans plus tard et malgré les nombreux rachats opérés entretemps, Landesk ne dépasserait pas les 300 M$ de revenus annuel selon nos estimations (la société ne publie pas ses chiffres).