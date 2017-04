Stefan Sigg assure depuis le 1er avril le poste de Chief Research & Development Officer chez Software AG et rejoint le conseil d’administration de l’entreprise en tant que cinquième membre aux côtés de Karl-Heinz Streibich, Eric Duffaut, Wolfram Jost et Arnd Zinnhardt. « Cette nomination témoigne de l’accent que nous souhaitons mettre sur l’innovation technologique sur le marché en pleine expansion des nouvelles solutions numériques, stimulé par l’industrie 4.0 et l’Internet des objets. M. Sigg va nous apporter toute son expertise dans cette démarche », explique dans un communiqué Karl-Heinz Streibich, CEO de Software AG, auprès de qui Stefan Sigg reportera directement.

Titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en mathématiques de l’université de Bonn, en Allemagne., Stefan Sigg a débuté sa carrière professionnelle dans la division Développement de produits de SAP en 1995. Après avoir occupé plusieurs postes de direction dans le domaine du Business Warehouse, il a été promu directeur de la Recherche et du Développement de cette même division. Il a ensuite été vice-président et vice-président senior de SAP Hana. Plus récemment, il était vice-président senior en charge du portefeuille de produits SAP Analytics à la tête d’une équipe mondiale de plus de 1.800 employés.