L’ancien CEO d’Intel, Paul Otellini est mort lundi à l’âge de 66 ans annonce la société. Entré chez le fondeur en 1974, ce natif de San Francisco, titulaire d’une licence d’économie de l’université de San Francisco et d’un MBA de l’université de Berkeley, a gravi tous les échelons avant d’être nommé CEO en mai 2005 en remplacement de Craig Barrett, fonctions qu’il a occupées pendant exactement 8 ans.

Seul grand patron de la société non-titulaire d’un diplôme d’ingénieur, il a réussi à convaincre Steve Jobs d’équiper les Macintosh de processeurs Intel. En 2006, il a lancé le plus important plan de suppression d’emplois de l’entreprise californienne. Parmi les 10.500 personnes licenciées, soit 10% des effectifs, on comptait un millier de managers. On lui doit aussi l’acquisition pour 7,68 millions de dollars de McAfee. Rebaptisé Intel Security, le spécialiste de la cybersécurité a été cédé au fonds d’investissement Texas Pacific Group (TPG), il y a tout juste un an par Brian Krzanich, qui a succédé à Paul Otellini.

Depuis sa retraite, celui-ci s’occupait d’œuvres philanthropiques.