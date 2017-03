Microsoft Teams, le nouvel espace de travail collaboratif 100% chat, est désormais disponible au sein d’Office 365 Entreprise. Microsoft Teams centralise, dans un seul espace personnalisé et sécurisé, l’ensemble des conversations, des documents et des notes d’une équipe travaillant autour d’un même projet. Présenté dans sa version bêta le 2 novembre dernier, Microsoft Teams aurait selon Microsoft été testé par 70% des entreprises du CAC 40.

Microsoft Teams est disponible en lancement officiel dans 181 pays et 19 langues pour l’ensemble des clients Office 365 à partir de l’abonnement Business Essentials (4,2 euros HT/mois/utilisateur.

« 80% du temps de travail est aujourd’hui investi dans la collaboration et l’échange. C’est pour répondre à ces nouveaux enjeux que nous lançons Microsoft Teams, la dernière-née des applications disponibles au sein d’Office 365 Entreprise », explique dans un communiqué Carole Bénichou, directrice de la division Office Marketing de Microsoft France. « Microsoft poursuit ainsi le développement d’Office 365, plateforme de collaboration et de communication par excellence pour accompagner non seulement la transformation numérique des entreprises mais aussi l’émergence de nouveaux espaces de travail ouverts et propices à l’échange et à l’interactivité en temps réel. »

Microsoft Teams intègre :

La conversation instantanée, en temps réel avec historique, en groupe ouvert (public au sein de l’organisation) ou restreint (privé)

Un accès centralisé à l’ensemble des contenus, contacts, conversations et outils collaboratifs tels que SharePoint, OneNote ou Planner, pour faciliter le partage de notes ou de documents dans un endroit centralisé, simplifier le passage de la messagerie instantanée à la conférence audio ou vidéo

Une personnalisation pour chaque équipe grâce à la disponibilité de plus de 150 apps et la configuration ses propres connecteurs au travers des APIs permettant des intégrations personnalisées. Teams intègre également emojis, stickers, GIFs ou encore memes, fidèles aux nouveaux codes de communication

Microsoft Bot Framework pour intégrer simplement des agents conversationnels au sein de chaque canal d’échanges.

Parmi les 100 fonctionnalités annoncées nous relevons :