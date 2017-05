ITS Group vient de publier des résultats trimestriels en baisse de 5%, soit 41,1 millions d’euros contre 43,4 millions d’euros au premier trimestre 2016.

Les revenus sont pénalisés pat la baisse de l’activité ventes d’infrastructures/intégration qui chute de 21% pour s’établir à 14,2 millions d’euros, à comparer à 18,1 millions d’euros un an plus tôt. La baisse est essentiellement issue des activités de négoce en France dans un marché considéré par l’ESN comme peu propice au dénouement de nouvelles affaires en ce début d’année, à l’exception des niches métiers comme la mobilité, en croissance de 6% sur le trimestre.

En revanche, les activités stratégiques enregistrent des croissances soutenues. Les activités hosting, cloud et services managés progressent ainsi de 7%, s’inscrivant dans la bonne dynamique de l’exercice précédent. « La visibilité est bonne pour ces activités fortement récurrentes et est renforcée en 2017 par l’entrée en production progressive de nouveaux contrats », précise ITS Group dans un communiqué. Autre activité stratégique, la prestation de services affiche une croissance de 6%, supérieure à celle du marché de référence et en phase avec les attentes du groupe. L’activité profite principalement de la hausse des effectifs facturables en un an (+ 5%) et de la demande soutenue des clients.

La croissance des activités stratégiques figure parmi les priorités du groupe pour l’exercice en cours. Des acquisitions dans ces domaines sont d’ailleurs à l’étude. La poursuite de l’amélioration des marges est une autre priorité de l’ESN.