Les grandes entreprises qui dominent aujourd’hui leur marché n’ont plus la garantie d’occuper la même position dans cinq ans. Selon IDC d’ici à 2020, 30 % des principaux acteurs de chaque secteur n’existeront plus sous leur forme actuelle. Ils seront remplacés par de nouveaux venus, auront fusionné, n’auront pas pu suivre le rythme et auront périclité, ou tout simplement ne seront plus en phase avec les besoins du moment.

Dans ce livre blanc, nous vous proposons une analyse, exemple à l’appui, de l’impact de la transformation numérique pour les entreprise et notamment pour les secteurs de la distribution, l’agro-alimentaire et les services aux entreprises.

Pour comprendre comment, en tant que partenaires, vous pouvez répondre aux nouvelles attentes des entreprises, en vous appuyant sur les solutions technologies les plus avancées notamment dans le cloud.