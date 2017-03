Profitant du Cebit, la grand-messe des nouvelles technologies qui s’est déroulée la semaine derinère à Hanovre, Konica Minolta a présenté Workplace Hub, une plateforme qui centralise toutes les technologies de l’entreprise. La version 1 du produit, qui sera disponible cet automne, est censée répondre à la complexité grandissante de l’IT en facilitant la gestion de toute la panoplie d’équipements, outils et services utilisés dans les organisations ayant pris le virage de la digitalisation. Dans un communiqué, le fabricant japonais explique que l’efficacité du système réduit les coûts de gestion et des services, et que l’information en temps réel tirée des données permet d’améliorer les business processes.

Proposée sous la forme d’un tableau de bord central, Workplace Hub offre une visibilité sur l’usage IT dans l’ensemble de l’organisation. Les futures versions intègreront l’IoT, l’intelligence artificielle, les périphériques intelligents ainsi que des solutions d’aide à la décision.

Konica Minolta a signé des accords de partenariat avec HPE (matériel), Microsoft (outils), Sophos (sécurité), Canonical et BrainTribe (gestion avancée des données), un écosystème qui devrait toutefois s’étoffer.

« Workplace Hub évoluera afin de devenir la plateforme la plus complète en matière de services et de capacités indispensables pour les espaces de travail du futur », promet dans un communiqué le vice-président et directeur de l’innovation et de la R&D du constructeur, Dennis Curry. « Cela implique que les activités puissent croître et gérer leur IT au fur et à mesure que les besoins évoluent. Workplace Hub simplifie les opérations aujourd’hui et prépare la voie pour de nouvelles intégrations comme l’intelligence artificielle et l’informatique intelligente de pointe, afin de devenir la partie centrale de l’organisation digitale du futur. »