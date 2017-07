Le poste de CEO est un poste à risques chez Citrix, tout particulièrement depuis l’entrée d’Elliott Management au conseil d’administration. Arrivé au pouvoir en janvier 2016 avec la bénédiction du hedge fund qui venait d’évincer Mark Templeton, Kirill Tatarinov vient de céder son siège au directeur financier et directeur de l’exploitation, David Henshall. Le nouveau président et CEO « aura pour mission d’accélérer la stratégie de transformation vers le cloud de Citrix mais également d’améliorer la profitabilité de l’entreprise », indique un communiqué de la société. « Kirill Tatarinov et le conseil d’administration ont pris la décision mutuelle de mettre fin à leur collaboration. La stratégie de l’entreprise reste la même : accélérer la transformation vers le cloud, améliorer la rentabilité et le retour de capitaux investis aux actionnaires. Le conseil entend poursuivre ces objectifs avec David Henshall à la barre, grâce à son leadership et son expérience opérationnelle », peut-on encore lire dans le document. Par ailleurs, le conseil d’administration annonce la création d’un nouveau comité « chargé de se concentrer sur l’augmentation de la marge, l’allocation de capital et la transformation vers le cloud ».

Le senior vice-président Finance, Mark Coyle, assure l’intérim de David Henshall en attendant la nomination d’un nouveau directeur financier. Citrix a demandé à un cabinet de recrutement de cadres de l’aider à sélectionner le bon profil « en prenant en considération les candidats internes et externes à la société ».

On notera que ces changements interviennent à moins d’un mois de la publication des résultats du deuxième trimestre et alors que les objectifs ont été atteints, si l’on en croit toujours le communiqué. Le chiffre d’affaires est attendu entre 685 et 695 millions de dollars, comme prévu. De même, le bénéfice net GAAP devrait s’établir entre 0,70 et 0,74 dollar par action diluée, en ligne avec les prévisions. Des prévisions jugées sans doute trop modestes par Elliott Management.