Face à la pénurie actuelle de profils développeurs sur le marché du travail, KDS innove pour recruter de nouveaux collaborateurs et les aider à monter en compétences. Dans la droite ligne de son « recruitment challenge », l’éditeur de solutions de gestion des déplacements professionnels lance ainsi un programme de « Meet Up » au sein de l’entreprise et à l’extérieur qui devrait permettre aux collaborateurs d’accéder à des niveaux d’expertise élevés.

« Le recrutement de développeurs qualifiés peut s’avérer compliqué, particulièrement sur une cible de candidats issus de la génération Z qui ne cherchent pas seulement un emploi mais un projet d’entreprise auquel adhérer », commente l’éditeur dans un communiqué.

Les Meet Up sont des rencontres informelles qui permettent aux développeurs de KDS de prendre la parole sur des sujets techniques auprès d’une audience qualifiée. Cette démarche entamée fin 2016 a amené l’éditeur à aller à la rencontre de candidats potentiels en sponsorisant les dotJS, rendez-vous de la communauté Java SriptS, ainsi qu’un Meet Up organisé à l’école 42. En parallèle, il a pris le parti de faire monter en compétences ses développeurs à travers la « KDS Academy ». Les développeurs et référents techniques de KDS exposent, sous un format Meet Up, leurs dernières méthodologies et savoir-faire.

Pour en savoir plus : http://www.kds.fr/carrieres/