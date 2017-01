Après avoir recruté quarante personnes en 2016, le groupe Kaliop, spécialiste de la transformation digitale des entreprises, annonce l’ouverture de 50 postes pour soutenir son développement et celui de ses filiales en France et à l’international.

Expert en matière de mise en œuvre de portails et sites web à valeur ajoutée, architecturés autour de technologies open source (eZ Publish, Magento, Symfony…), le groupe Kaliop recherche des collaborateurs et collaboratrices de haut niveau rompu(e)s à la mise en œuvre d’environnements associant performance, ergonomie attractive et évolutivité. Des opportunités pour les jeunes diplômé(e)s sont également proposées.

Le groupe Kaliop recherche avant tout des des collaborateurs et collaboratrices souhaitant s’investir à long terme et acquérir en continu de nouvelles expertises technologiques qui leur permettront de travailler sur des projets passionnants. Dans ce contexte, le groupe explique qu’il investit chaque année des ressources importantes pour former ses collaborateurs aux dernières innovations technologiques du marché et leur permettre d’assister à des événements communautaires.

Au-delà d’étoffer ses équipes techniques et de consultants (es), Kaliop recherche également à renforcer ses équipes de management groupe notamment au niveau des départements marketing et commerce.