Kaliop étoffe ses équipes commerciale, administrative et support. Le groupe spécialisé dans la transformation digitale autour de technologies open source a recruté un Business Senior Developer. Le poste a été confié à Sophie Bertrand. Dans sa nouvelle mission, Sophie Bertrand devra contribuer à détecter de nouvelles opportunités de croissance et renforcer les parts de marché de Kaliop avec l’offre de conseil proposée par la société à ses clients grands comptes. Intégrée à la direction commerciale, dans l’agence parisienne du groupe, elle joue un rôle-clé dans l’équipe qui bénéficie de sa forte expérience professionnelle. Avant de rejoindre Kaliop, elle a occupé plusieurs fonctions commerciales dans chez Evermaps, American Well, U Pro ou encore Yaka.

De son côté, Sandrine Gagneux rejoint le groupe pour venir en appui aux équipes ressources humaines et commerciales dans le développement des offres d’assistance technique et de formation. Avant de rejoindre Kaliop, elle a travaillé dans des entreprises comme Meilleurtaux.com, la Caisse d’Épargne de Haute-Normandie, et dans des écoles d’ingénieurs comme l’IDRAC Montpellier et dernièrement l’EPSI Montpellier.

Enfin, Emmanuelle Champion est nommée Responsable comptabilité. Elle intervient particulièrement en matière de comptabilité générale, analytique, contrôle de gestion et suivi de la trésorerie.