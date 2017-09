Startup spécialisée dans le développement de solutions de cyber sécurité anti-DDoS, 6cure annonce la promotion de Justine Bernagou. En complément de ses fonctions de responsable marketing & communication, elle assurera également la fonction de Chief Happyness Officer au sein de la startup afin « de positionner le bien-être de ses collaborateurs au centre de son modèle de croissance ». Dans ce contexte, Justine Bernagou veillera notamment à proposer et à mettre en œuvre différentes actions concrètes pour améliorer en continu le confort de travail des collaborateurs et créer une dynamique constructive au sein des équipes. Chaque année, 6cure investit des ressources pour faire évoluer sa gouvernance RH, renforcer l’attractivité de sa marque employeur et créer un environnement de travail associant bien-être, convivialité et professionnalisme.