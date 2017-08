Juniper Networks a nommé Kristian Kerr au poste de directeur channel & alliances EMEA. À ce titre, il est responsable de tous les aspects stratégiques du channel et des partenariats, de la planification et des opérations pour les activités du spécialiste des réseaux dans la région.

Avant de rejoindre Juniper, Kristian Kerr supervisait le programme de partenariats de Brocade Communications pour la région EMEA. Il a passé près de 20 ans dans le domaine des technologies de réseaux, et a notamment été en charge des ventes indirectes et directes pour plusieurs principaux fournisseurs de technologies et au sein des divisions Entreprise de fournisseurs de services.