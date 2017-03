Juniper Networks a mis en place une nouvelle structure pour soutenir sa stratégie en matière d’innovation. Il s’agit explique un communiqué de l’équipementier réseaux, de mieux aligner l’exécution sur la stratégie. Un poste de senior vice-président responsable de la stratégie et du développement commercial est créé et confié à Kevin Hutchins, jusqu’à présent en charge de la gestion des produits et des opérations commerciales au sein de l’équipe Développement et innovation. Il pilotera notamment la croissance externe de la société via des partenariats stratégiques, des investissements en capital risque et des acquisitions/cessions. Il est également en charge des impératifs stratégiques clés tels que le SDN.

Par ailleurs, la direction de l’ingénierie est confiée au directeur du développement Andy Athreya. Dans ses fonctions actuelles, il s’est occupé de la mise sur le marché de différents produits en matière de routage, de sécurité ainsi que du système d’exploitation Junos.

Tous les deux reporteront au CEO Rami Rahim.

Jonathan Davidson, qui occupait les fonctions de vice-président et directeur général en charge du développement et de l’innovation quitte la société.

« L’opportunité qui s’offre à Juniper de diriger la prochaine vague d’innovations et la transformation des réseaux dans notre industrie est incroyable », commente dans le communiqué Rami Rahim. « Pour concrétiser notre vision, je suis très heureux de pouvoir compter sur Kevin Hutchins et Andy Athreya pour diriger et réaliser notre potentiel d’innovation. Ces changements vont aider Juniper Networks à doubler la mise en matière d’innovation. »

Depuis plusieurs trimestres, L’équipementier peine à réaliser ses objectifs. Après un certain redressement au dernier trimestre, la firme de Sunnyvale a publié des prévisions décevantes pour le trimestre en cours.