Après un avertissement sur résultats au second trimestre, Juniper Networks avait redressé la barre fin septembre. Les résultats du quatrième trimestre s’inscrivent dans cette tendance et dépassent même les attentes de Wall Street. Malheureusement, les prévisions pour le 1er trimestre 2017 déçoivent, ce qui a provoqué la chute des cours à la fin de la semaine dernière. Depuis, le titre a repris de la vigueur mais n’a pas retrouvé son niveau précédent.

Le spécialiste des réseaux affichait au quatrième trimestre un chiffre d’affaires de 1,39 milliard de dollars, en croissance de 5% sur un an et de 8% séquentiellement. Les analystes s’attendaient à 1,36 milliard de dollars. Côté bénéfices, c’est un peu moins glorieux avec 197,4 million de dollars, ou 0,51 dollar par action, contre 197,8 millions de dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il se situe à 254,3 millions de dollars ou 0,66 dollar par action, en croissance de 3% sur un an et de 15% séquentiellement. La bourse anticipait ici 0,63 dollar par action.

Sur l’ensemble de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires s’établit à 4,99 milliards de dollars, soit une hausse de 3% par rapport à 2015. Le bénéfice net est de 601,2 millions de dollars, ou 1,55 dollar par action., contre 633 millions de dollars un an plus tôt.

« Après un démarrage difficile ne 2016, je suis heureux d’annoncer une croissance annuelle des revenus et du bénéfice non-GAAP », commente dans un communiqué le CEO de l‘entreprise, Rami Rajim. « Je crois que nous avons bien réussi notre stratégie consistant à diversifier nos activités et à capturer des parts de marché dans le cloud et les segments orientés cloud de notre activité. Notre flux d’innovations et notre portefeuille produits sont solides et nous positionnent bien pour affronter 2017. »

Hélas pour lui, ce nouvel exercice commence timidement puisque l’équipementier anticipe pour le premier trimestre un chiffre d’affaires de 1,20 milliard de dollars, avec une marge d’erreur de 30 millions de dollars et un bénéfice non-GAAP situé entre 0,38 et 0,44 dollar par action. Les analystes tablaient sur 0,46 dollar.