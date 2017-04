Lors de la présentation de ses résultats du quatrième trimestre, Juniper avait pronostiqué pour le premier trimestre du nouvel exercice un chiffre d’affaires de 1,20 milliard de dollars, avec une marge d’erreur de 30 millions de dollars, et un bénéfice non-GAAP par action situé entre 0,38 et 0,44 dollar par action. Les analystes tablaient de leur côté sur 0,46 dollar, ce qui avait provoqué la baisse du titre. Finalement, Wall Street avait raison puisque le BPA non-GAAP est bien de 0,46 dollar au premier trimestre. Le bénéfice net GAAP s’établit quant à lui à 108,8 millions de dollars, soit une progression de 19% sur un an, et une baisse séquentielle de 42%. Il est vrai que l’équipementier avait terminé l’année 2016 en fanfare, les résultats dépassant les estimations de Wall Street. Le BPA GAAP est de 0,29 dollars contre 0,24 dollars douze mois auparavant.

Le chiffre d’affaires correspond de son côté au haut de la fourchette des prévisions puisqu’il atteint 1,221 milliard de dollars, soit une croissance de 11% par rapport à l’année dernière et une baisse de 12% comparé au trimestre précédent.

L’activité routage atteint 521,6 millions de dollars contre 504,1 millions de dollars en 2016. L’activité commutateurs progresse elle aussi, passant de 175,5 millions de dollars à 241,6 millions de dollars. En revanche, les solutions de sécurité enregistrent une baisse de 10,5% à 65,7 millions de dollars. Enfin, l’activité services génère 392,1 millions de dollars, contre 344,9 millions de dollars en 2016.

Côté Verticals, avec respectivement 331,6, 568,5 et 320,9 millions de dollars, les activités Cloud, Télécoms/Câble et Entreprises stratégiques enregistrent toutes des gains.

Sur un plan régional, les zones Amériques et Asie/Pacifique sont en progrès avec respectivement 711,6 millions de dollars et 224,9 millions de dollars, tandis que la zone EMEA décroche légèrement avec 284,5 millions de dollars contre 285,4 millions de dollars un an auparavant.

A la fin du trimestre, Juniper disposait de 4,044 millions de dollars en numéraire, équivalents numéraire et investissements, contre 3,417 millions de dollars au 31 mars 2016 et 3,657 millions de dollars au 31 décembre.

Pour le trimestre en cours, l’équipementier table sur un chiffre d’affaires de 1,280 million de dollars, avec une marge d’erreur de 30 millions de dollars, et sur un bénéfice par action non-GAAP compris entre 0,51 et 0,57 dollar.