Juniper indique sur son blog qu’il a l’intention d’acquérir Cyphort, un éditeur de solutions de cybersécurité basé à Santa Clara dans la Silicon Valley. Les conditions financières de l’opération en cours ne sont pas dévoilées. Cyphort a levé un peu plus de 53 millions de dollars depuis sa création en 2013, dont 30 millions de dollars récoltés en 2015 auprès d’investisseurs tels que Sapphire Ventures (le bras financier de SAP), Matrix Partners, Foundation Capital et Trinity Ventures.

Cyphort a développé une technologie s’appuyant sur une architecture ouverte, qui peut s’intégrer avec les outils de sécurité existants afin de détecter et contenir les menaces qui ont franchi la première ligne de défense du réseau. Basée sur l’apprentissage machine et l’analyse comportementale, la technologie complète parfaitement les solutions SIEM existantes. Juniper compte l’intégrer à sa plateforme Sky ATP (Advanced Threat Detection) qui protège aussi bien les serveurs de messagerie sur site que dans le cloud.

La finalisation de l’acquisition de Cyphort est prévue pour la fin de ce mois au plus tard. A cette date, les équipes de la start-up de Santa Clara rejoindront Juniper pour contribuer notamment au renforcement des solutions Software-Defined Secure Network de l’équipementier de Sunnyvale. Ce dernier ne précise pas si le président et CEO de la jeune pousse, Manoj Leelanivas, suivra le mouvement. Celui-ci connaît en tout cas bien la maison. Il a créé Cyphort après avoir passé 14 ans chez Juniper, y occupant différents postes de management, dont celui de vice-président exécutif en charge des ventes mondiales des technologies avancées. Avant cela, il fut pendant près de six ans responsable technique chez Cisco.