Julien Ruiz, 42 ans, est nommé directeur des ventes pour la France chez AMD Il est à ce titre responsable de la vente aux clients finaux, et se concentrera sur l’adoption des ordinateurs de bureau et portables basés sur les technologies AMD. Auparavant, Julien Ruiz a occupé divers postes à responsabilité axés sur la vente au détail au sein de sociétés telles que Ingram Micro, HP et Sagem.