Entreprise lilloise de la French Tech ayant bénéficié du programme d’accélération d’EuraTechnologies, le spécialiste du machine learning dans le secteur de la Supply Chain Vekla a finalisé une nouvelle levée de fonds de 12 millions d’euros. Serena Capital, principal investisseur de ce tour de table, et Bpifrance (via le Fonds Ambition Numérique), rejoignent les investisseurs historiques de la société : Pléiade Venture, CapHorn Invest et ZTP, qui participent à ce nouveau financement, lequel fait suite à un premier investissement de 2,4 millions d’euros réalisé en 2015. Cette nouvelle levée de fonds permettra à l’éditeur, déjà présent en Italie et en Pologne, d’accélérer son expansion internationale et de conforter son avance technologique.

« Vekia entre dans une étape cruciale de son développement à la fois en France, en Europe et à l’international. Nous sommes reconnus comme leader de l’intelligence artificielle et expert en matière de prévision de la demande et de la gestion des approvisionnements », commentent dans un communiqué Manuel Davy et Dominique Rérat, respectivement président et fondateur et directeur général de la société. « Aujourd’hui, ce succès et cette reconnaissance nous permettent de boucler une levée de fonds record qui montre le dynamisme de l’industrie technologique française. Ce nouveau tour de table va nous aider à concrétiser notre objectif fondateur consistant à offrir des solutions de Supply Chain de nouvelle génération. Cette levée va également nous donner les moyens de nous étendre en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Asie, tout en continuant à innover pour conserver notre avance technologique.

Vekia, qui se positionne sur un marché du retail en pleine mutation, a développé une offre SaaS destinée à optimiser des livraisons en magasin et en entrepôts grâce à la prévision extrêmement fine et précise des demandes et des ventes. L’éditeur, qui compte Galeries Lafayette, Mr. Bricolage, But, Leroy Merlin ou encore le groupe Etam parmi ses clients, annonce une précision de 97%. La société a investi 120 années homme dans la construction du moteur, grâce notamment au travail de 6 docteurs en intelligence artificielle (PhD). Vekla emploie à ce jour 60 personnes et compte doubler ce chiffre d’ici un an.