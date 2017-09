Depuis sa création en 2012, SendinBlue s’est fixée pour mission de rendre accessible le marketing digital aux PME, où qu’elles soient dans le monde en leur mettant à disposition des outils marketing puissants leur permettant de rivaliser avec les grandes entreprises. « Qu’ils soient e-commerçants, agences marketing ou encore associations, les 50.000 utilisateurs de SendinBlue, situés dans 140 pays, fidélisent leur clientèle par des envois d’emails et de SMS, aussi bien marketing (newsletters etc.) que transactionnels (ex : message de réinitialisation de mot de passe) », indique la société dans un communiqué. Il y a un an, SendinBlue mettait ainsi sur le marché une solution de marketing automation intégrant des parcours personnalisés (relance de panier abandonné, envoi d’une succession d’emails après une inscription ou un achat, etc.). L’offre de l’éditeur est proposée en marque blanche aux partenaires.

Avec l’ambition d’être la référence du marketing pour PME, SendinBlue vient de lever 30 millions d’euros auprès de Partech Ventures pour renforcer sa technologie et poursuivre l’enrichissement de sa suite marketing avec l’ajout de nouveaux canaux de fidélisation client. « Nous avons décidé d’investir dans SendinBlue après avoir été convaincus par l’excellence de leur équipe de management, la simplicité de leur produit et la force de leur vision : démocratiser l’accès aux outils de marketing en ligne les plus sophistiqués pour les PME », commente dans un communiqué Bruno Crémel, General Partner chez Partech Ventures. « SendinBlue est l’un des joyaux du Saas européen, et nous sommes très heureux de débuter ce partenariat de long terme », ajoute de son côté Omri Benayoun, également General Partner chez Partech Ventures. « L’excellence de la solution nous a permis d’avoir une croissance moyenne à 3 chiffres sur les 5 dernières années et nous comptons bien la maintenir grâce à cet apport de Partech Ventures. », précise Armand Thiberge, fondateur et PDG de SendinBlue.

Déjà partenaire de Magento, WordPress, ou PrestaShop, l’éditeur français compte renforcer sa présence dans cet écosystème en nouant de nouveaux partenariats stratégiques. Il compte par ailleurs recruter 100 collaborateurs d’ici 2018, pour ses trois bureaux : Paris, Noida (Inde) et Seattle. Présente dans 140 pays, la jeune pousse emploie 85 collaborateurs et réalise 60% de son chiffre d’affaires à l’international.