Jems Group accueillera bientôt le premier incubateur spécialisé dans les technologies du Big Data au sein de ses 4 pôles d’expertise : managed services, datafactory, financial services et engineering. Quatre start-ups s’installeront dans les locaux de l’ESN à Neuilly et bénéficieront des compétences d’un développeur Big Data expérimenté pour une période de 3 mois renouvelables, ainsi que des conseils des experts Jems pour valider la pertinence de leur modèle. Elles bénéficieront par ailleurs d’un accès privilégié à l’écosystème de partenaires et de fournisseurs du groupe.

« C’est une chance unique pour les start-ups comme pour nous d’échanger des idées et de mélanger notre ADN. Nous comptons sur l’émulation créée par leur regard neuf et notre expérience pour engendrer des projets qui feront demain la différence », commente dans un communiqué Eléna Gihan, présidente de Jems. « Nous n’offrons pas seulement à ces jeunes entrepreneurs un hébergement situé idéalement entre Paris et la Défense, mais surtout 3 mois de compétences d’un développeur Big Data et le suivi de nos spécialistes dans leurs nombreux domaines d’expertise ».

Les dossiers de candidature sont à remplir jusqu’au vendredi 20 janvier inclus. Les lauréats de la première promotion seront annoncés fin janvier.