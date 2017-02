Jean-Paul Michenaud-Rague, ex-directeur SMB et channel de Lenovo France, est nommé directeur commercial Vars et intégrateurs d’Oracle France. Il succède à Laurence Leprivier.

Retour aux sources. Jean-Paul Michenaud-Rague vient de rejoindre l’éditeur de logiciels d’infrastructures Oracle en qualité de directeur commercial Vars et intégrateurs France. A ce poste il est notamment en charge de la promotion de l’offre bases de données, options des bases de données et middleware (outils d’intégration décisionnels, gestion de contenus et sécurité) de l’éditeur auprès de ses quelque 900 partenaires enregistrés. Il succède à Laurence Leprivier, nommée directrice des VAD EMEA. Précédemment directeur de la division PME et partenaires de Lenovo, Jean-Paul Michenaud-Rague avait débuté sa carrière chez IBM comme ingénieur d’affaires grands comptes. Une fonction qui supposait de maîtriser l’ensemble de la gamme du constructeur, notamment ses solutions d’infrastructures logicielles.