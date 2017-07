Jaguar Network vient de renouveler avec succès ses certifications ISO 27001 et PCI DSS v3.2 pour ses services d’hébergement (Attestation of Compliance for On Site Assessments – Service Providers) et entame des certifications complémentaires sur ASIP Santé et SecNumCloud, dans le but d’assurer à ses clients la sécurité et la souveraineté de leur données de bout en bout.

« La complétude des différentes certifications obtenues et mises à jour démontre l’engagement génétique des équipes de Jaguar Network à apporter des services performants, sécurisés et de haute fiabilité. Nous opérons des infrastructures cloud souveraines sur lesquelles nos clients publics et privés reposent en toute confiance ! La disponibilité de nos centres de données (dont le taux mesuré est de 99,99999% depuis 2014), un SOC pilote la sécurité des données hébergées, et nos experts assurent l’exploitation des services 24/7, en lien direct avec nos centres de support des infrastructures. Nous accompagnons nos clients & partenaires à la mise en œuvre des nouvelles exigences liés aux réglementations européennes sur la sécurité des données personnelles (RGPD) via un groupe de travail regroupant les acteurs de la Frenchtech », explique dans un communiqué le président fondateur de Jaguar Network, Kevin Polizzi.