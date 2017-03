La nouvelle n’a pas encore été officialisée, mais les fournisseurs et certains clients sont déjà au courant : J3Tel a racheté 100% du capital de son homologue NetQuality fin décembre. L’un et l’autre sont spécialisés dans la gestion de la performance des applications et des infrastructures informatiques et réseaux. Filiale de l’intégrateur d’infrastructures de réseaux et sécurité Interdata, J3Tel a réalisé environ 10 M€ de chiffre d’affaires en 2015 avec un effectif d’une trentaine de personnes. La société relaie notamment les technologies de Riverbed, Ixia, Datacom Systems, NetScout Systems…

De son côté NetQuality emploie 25 collaborateurs et affiche des revenus comparables à ceux de J3Tel avec des technologies souvent complémentaires : Gigamon, Nexthink, Dynatrace, AppDynamics, CA… Positionnées sur un marché en pleine accélération, les deux sociétés ont enregistré l’une et l’autre une croissance de l’ordre de 30% à 40% au cours de l’année 2016. L’ensemble devrait donc peser 26 M€ de revenus annuels.

Ce rapprochement intervient alors que la maison mère de J3Tel a décidé de fusionner avec sa filiale. L’opération devrait être officialisée dans quelques semaines. Le nouvel ensemble, qui va être rebaptisé IJNext (pour Interdata J3Tel Next), compte désormais 160 collaborateurs avec NetQuality et vise 52 M€ de revenus sur l’exercice 2017 (à comparer aux 29,1 M€ de 2015).

C’est à Philippe Huguet, ex-directeur associé de NetQuality, qu’a été confiée la direction du pôle gestion de la performance des applications et des infrastructures. Celui-ci continuera à bénéficier d’équipes dédiées pour le commerce, le déploiement et le support, et mutualisera les RH, le marketing, l’IT et les services généraux et administratifs avec le pôle infrastructures réseaux et sécurité.