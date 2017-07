Issu de la fusion en début d’année de Landesk et d’Heat Software, l’éditeur Ivanti va prendre de l’embonpoint. Il vient en effet d’annoncer l’acquisition de RES Software, un spécialiste de la gestion automatisée de l’environnement de travail digital et de la gestion dynamique des droits d’accès. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Rappelons qu’Ivanti est détenu par le fonds d’investissement Clearlake Capital.

Le produit phare de RES Software automatise la gestion de l’espace utilisateur et la gouvernance des identités pour l’ensemble des environnements (physiques, virtuels et cloud) via une plateforme centralisée. Les fonctions avancées de gestion des droits d’accès en masse des comptes utilisateur des produits RES vont se combiner aux fonctions d’automatisation des processus des produits Ivanti afin d’aider les services informatiques à automatiser plus efficacement les processus d’accueil et de départ des collaborateurs. Comme il s’agit d’une entreprise très présente en Europe, particulièrement au Benelux, RES Software permettra par ailleurs d’enrichir la base de clients d’Ivanti et de soutenir sa croissance internationale. RES va également permettre à son acquéreur d’étendre ses fonctions d’automatisation existantes à un plus large pool d’applications, de plateformes et de bases de données.

Ivanti indique dans son communiqué qu’il va poursuivre le support des technologies de RES Software.