Ivalua vient de recruter un directeur marketing groupe. Le poste a été confié à un Américain, Alex Saric, qui a pour mission de poursuivre le développement international et d’accélérer la croissance de l’éditeur de solutions e-achats et de gestion des dépenses. « La nomination d’un directeur marketing groupe s’inscrit dans une démarche d’investissement plus globale, notamment axée sur les ressources humaines et les technologies, engagée depuis la prise de participation minoritaire du fonds mondial d’investissement KKR au capital d’Ivalua en avril dernier à hauteur de 70 millions de dollars », explique dans un communiqué la société qui prévoit d’augmenter ses effectifs cette année. « Pour accélérer encore sa croissance et faire d’Ivalua le numéro un de la gestion des dépenses, il est impératif que nous continuions à étoffer notre équipe pour nous permettre de relever de nouveaux défis », précise le président-fondateur de l’éditeur d’Orsay, David Khuat-Duy.

Diplômé de l’académie militaire américaine de West Point et titulaire d’un MBA en direction générale de l’Insead, Alex Saric a commencé sa carrière en 1992 en tant que capitaine de cavalerie de l’US Army avant de bifurquer cinq ans après dans le conseil en management et le développement de logiciels chez Zeborg, un éditeur américain de solutions BtoB et d’e-commerce. Il a ensuite rejoint Ariba où il a travaillé pendant 12 ans, y occupant notamment les postes de Global Vice President Business Network Marketing et de directeur marketing EMEA, MEE & APJ. Il a donc derrière lui une longue expérience de l’e-commerce.