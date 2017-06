La levée de 70 millions de dollars en avril dernier auprès de KKR lui donne les moyens de ses ambitions. L’éditeur de solutions e-achats et de gestion des dépenses Ivalua annonce l’ouverture de 100 postes à pourvoir à travers l’Europe. L’entreprise qui a ouvert de nouveaux bureaux à New York, Montréal, Sao Paulo ou encore Londres, et conclu récemment des partenariats aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique Latine et en Europe, souhaite renforcer très largement ses équipes. Elle organise à cet effet un « Ivalua Talent Day » qui se tiendra le mercredi 28 juin de 8h à 20h à la Verrière du 2ème, située 67 rue Richelieu à Paris.

Parmi les 100 postes à pourvoir, les profils recherchés en France et à travers l’Europe (Royaume-Uni, Allemagne, pays nordiques, …) sont variés : marketing/ventes, R&D, projets/production, support clients, administratif/juridique/finance, informatique ou bien encore RH.

Pour en savoir plus : http://fr.ivalua.com/talentday