ITS Integra a obtenu l’agrément d’hébergeur de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par ses clients. Délivré par le ministère de la Santé, après consultation de la CNIL et de l’ASIP Santé (Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé), cet agrément est renouvelable tous les 3 ans et confère à l’hébergeur la capacité à garantir la confidentialité, la disponibilité, l’intégrité et la traçabilité des données de santé qui lui sont confiées selon les règles strictes du référentiel. Il permet à ITS Integra de développer ses activités autour des solutions d’hébergement et d’infogérance délivrées depuis son centre de services situé à Boulogne-Billancourt et à Montpellier.

« Ce secteur présente un potentiel de croissance important pour les hébergeurs et fournisseurs Cloud », explique dans un communiqué Geoffroy de Lavenne, directeur général d’ITS Integra. « L’e-santé suit la même évolution en termes de digitalisation que n’importe quel autre secteur d’activité –: multiplication des données et des canaux, diversité de la nature des données, sécurisation et conformité à la législation avec un dispositif légal particulier pour les données personnelles RGPD et le dossier médical personnel. L’ensemble des acteurs publics et privés de la santé doivent assumer des engagements forts sur la gestion de ces données et exigent donc des garanties à leurs fournisseurs et prestataires de services. Outre nos clients actifs concernés directement qui attendaient l’obtention de l’agrément de pied ferme (mutuelles, prestataires de santé, établissements type CHU, etc.) et auxquels nous pouvons désormais donner satisfaction en la matière, ceci constitue un nouveau palier franchi par ITS Integra qui peut désormais se positionner sur des projets d’e-santé ambitieux en livrant un vrai gage de confiance. »