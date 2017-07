La société de distribution et de services informatiques enregistre un recul de 6% de ses revenus sur le premier semestre 2017 à 86,3 M€. Ses activités stratégiques (prestations de services, d’hébergement, cloud et services managés) sont en croissance de 4,3% à 52,7 M€ mais son activité ventes et intégration d’infrastructures affiche un recul de 19% sur la période à 33,7 M€. Une baisse « qui reste concentrée sur les activités de négoce en France (-34%) dans un marché toujours peu dynamique », souligne la société dans son communiqué. En revanche, les infrastructures liées à la mobilité confirment leur dynamisme avec une croissance de +26% à 5,1 M€.

Les activités « hosting, cloud et services managés » progressent de +15% à 11,6 M€ avec une nette accélération au deuxième trimestre (+22%), note l’entreprise dans son communiqué. Une belle progression qui repose sur la mise en production de contrats d’envergure et sur la concrétisation de nouvelles offres de gestion de données. Du côté des prestations de services, ITS Group affiche une croissance plus mitigée (+2%) qui s’explique par un effet jour très défavorable sur le deuxième trimestre. Le taux d’activité (87,2%) est quasi stable par rapport au premier semestre 2016 avec un tarif journalier moyen en légère progression. Les effectifs sont en hausse de près de 3%.

Le Groupe précise que la demande client reste soutenue dans les services et qu’il dispose de nombreuses opportunités sur des projets liés à la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données (RGPD).