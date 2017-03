L’ESN ITS Group & ses filiales vont recruter cette années 300 experts sur tout le territoire français. Le groupe sera présent aux grands événements du recrutement : salons métiers autour de l’infrastructure IT, salons virtuels ou encore le salon Apec… Il va par ailleurs organiser régulièrement les « ITS Group in-site », des rencontres informelles avec ses futurs collaborateurs. ITS va également multiplier cette année les échanges avec les écoles: ESIEA, EFREI, EPITECH, EPITA, Ecole 42…

Quelques exemples de profils recherchés :

– Analyste exploitation

– Ingénieur de production

– Ingénieur système – Chef de projet Production

– Service Delivery Manager en infrastructure IT – PMO

– Administrateur de bases de données

– Architecte technique

Pour en savoir plus : http://www.itsgroup.com/fr/Carrieres