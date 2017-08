Après avoir intégré plus de 135 collaborateurs depuis le mois de mars, ITS Group annonce le recrutement de 165 nouveaux experts dans le cadre de sa croissance. Pour soutenir cette dynamique, il lance sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Facbook une nouvelle campagne de communication RH, qui s’intitule « Oui, nous recrutons chez ITS Group ! Rejoignez-nous ! ». ITS Group a également décidé de miser sur la proximité en intensifiant ses « ITS Group in-site ». Ces derniers sont complétés par d’autres dispositifs (partenariats avec les écoles, participation à des salons, soirée de cooptation, etc.) afin de mieux faire connaître le groupe auprès de jeunes diplômés et d’experts confirmés.

Quelques exemples de postes à pourvoir rapidement :

Ingénieur Citrix

Ingénieur poste de travail

Ingénieur système DevOps

Chef de projet Infrastructure

Administrateur réseaux et sécurité