Pour fêter ses 20 ans d’existence, la société de services et de distribution a décidé de convier ses quelque 1.300 collaborateurs (France et international) à assister au concert des Rolling Stones le 25 octobre au U Arena de Nanterre. Ce sera le dernier concert d’une série de trois que le groupe de Rock assurera pour l’inauguration de cette nouvelle salle de spectacle construite juste à côté des bureaux où ITS a démarré. Dans un communiqué diffusé en interne, Jean-Michel Bénard, PDG du groupe a justifié cette initiative en expliquant que « à leur image, nous traversons les années en nous réinventant en continu pour coller au plus près aux nouveaux standards du marché. »