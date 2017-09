L’ESN ITS Group continue de faire évoluer son équipe de direction. Mourad Ben Hamouda est nommé directeur technique. À ce poste, il assurera différentes missions complémentaires comme l’évolution des offres de l’ESN, un travail constant de veille qui permettra d’intégrer en continu de nouvelles expertises technologiques. Il contribuera par ailleurs à mettre en place différentes actions pour créer et animer des communautés, évaluer les compétences des collaborateurs et les fidéliser. Pour mener à bien sa mission, Mourad Ben Hamouda pourra s’appuyer sur une parfaite connaissance du groupe où il a occupé plusieurs postes allant de responsable technique à directeur avant-vente. Avant de rejoindre ITS Group, il était en poste chez Sogeti, puis chez BT où il était manager de contrats d’infogérance. Mourad Ben Hamouda est ingénieur diplômé du CNAM.

Marie Bedel est de son côté nommée directrice du recrutement. Elle accompagne le groupe dans sa transformation et pose les bases de la nouvelle gouvernance RH afin de recruter les meilleurs experts du marché. Marie Bedel peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise aussi bien dans le service que dans l’IT, auprès d’acteurs de premier plan à l’image de France Telecom Transpac, CAPCO et dernièrement l’école d’informatique 42. Marie Bedel est titulaire d’un master RH de l’IGS.

Ces nominations s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie de croissance de l’ESN qui compte lancer un vaste plan de recrutement pour renforcer ses domaines d’expertise.