L’intégrateur de solutions de service mannagement et d’asset management IT-tude va rejoindre le siège parisien de sa maison-mère Quodagis afin de créer plus de synergies avec les autres entités du groupe.

Quodagis regroupe, outre IT-tude, Eodesk (centre de services IT et infogérance), Vialis (conseils et services IT pour la transformation des infrastructures IT) et Umantic (ESN spécialisée dans les réseaux et les télécoms).

IT-tude conserve toutefois ses agences de Toulouse et Genève où sont localisés certains de ses collaborateurs.