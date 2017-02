Cette année, IT Partners met en valeur les nouveaux marchés que sont l’Internet des objets, la robotique de services et la réalité virtuelle & réalité augmentée. Ces technologies seront illustrées par des acteurs tels que Hoomano (robotique), Objenious et Airria (IoT), Augment (réalité augmentée) et FVS (intégration audiovisuelle).

Lancé en 2006, l’événement de la distribution professionnelle IT, télécoms et audiovisuelle propose par ailleurs deux villages thématiques : le Village du Cloud, animé par EuroCloud France et le Village de la Convergence qui accueille cette année un 5ème partenaire : la Smart Building Alliance (SBA) qui rejoint ainsi la Fédération Française de la Domotique (FFD), le magazine Smart Integration, la S2I Courant Faible (S2ICF) et l’Association Nationale de la Vidéoprotection (AN2V.

A noter encore un service Emploi Channel pour proposer ou trouver des profils 100% channel, et Cybermalveillance.gouv.fr, une nouvelle solution d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance mise en place par l’Anssi

La cérémonie de remise des prix pour la 10ème édition des Trophées de la Distribution aura lieu le mercredi 8 mars à partir de 19h30 sous le dôme, à proximité immédiate du salon (sur invitation). Dix trophées récompenseront cette année les meilleures marques, les meilleurs grossistes et le meilleur revendeur de l’année. La soirée IT Partners 2017 se déroulera dans la foulée. A cette occasion, le parc Walt Disney Studios sera spécialement réservé aux participants du salon. Une formule dîner leur sera offerte, accompagnée d’animations musicales.

Pour en savoir plus : www.itpartners.fr