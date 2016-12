L’intégrateur breton Isatech vient d’annoncer le rachat du portugais MyPartner, spécialisé comme lui dans la mise en place des ERP et du CRM Microsoft Dynamics. But de l’opération : renforcer ses activités à l’international, développer son expertise CRM et consolider son positionnement de pure player Microsoft Dynamics, détaille Jérôme Bazin, président d’Isatech.

Fort de 75 collaborateurs pesant 5 M€ de facturations annuelles, MyPartner réalise 40% de son activité à l’international avec des clients actifs dans les pays lusophones (Brésil, Angola, Mozambique) mais également en Allemagne, en Scandinavie et dans différents pays d’Europe du Nord. Cette capacité à opérer à l’international viendra renforcer une orientation déjà ancienne d’Isatech qui réalise 15% de ses facturations à l’international, notamment dans les pays d’Afrique francophone) et dont 30 à 40% de l’activité est tournée vers l’accompagnement d’effectif de clients français vers l’international.

Autre complémentarité forte : MyPartner est reconnu par Microsoft pour son expertise avancée sur son CRM. Une expertise indispensable dans le contexte de la sortie de Microsoft Dynamics 365 qui fait la synthèse de ses offres ERP et CRM et qui fournit des opportunités nouvelles aux partenaires maîtrisant les deux volets de l’offre face aux grands pure players des ERP et des CRM.

Au final, cette acquisition conforte Isatech dans son positionnement pure player Dynamics, qui représente 80% de ses 16 M€ de facturations annuelles. Avec MyPartner et compte tenu de son rythme de croissance organique actuel (15% après 20% sur l’exercice précédent), Isatech devrait dépasser les 23 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice qui sera clos le 31 mars prochain et atteindre près de 150 collaborateurs en France fin 2017, s’imposant au passage comme le premier pure player Microsoft Dynamics en France.