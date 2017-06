Le marché de l’internet des objets rapporte gros et cela ne devrait pas s’arrêter. Il ressort en effet de l’étude semestrielle d’IDC consacrée à ce sujet que les organisations vont dépenser un peu plus de 800 milliards de dollars en matériel, logiciels, connectivité et services en projets IoT cette année. Avec une croissance moyenne attendue par le cabinet d’analyse de 16,7% par an, on devrait arriver à une dépense d’environ 1,4 billion de dollars (1.400 milliards de dollars) en 2021. Un gisement extraordinaire.

« Le débat à propos de l’IoT ne concerne plus le nombre d’appareils connectés », constate Carrie MacGillivray, vice-présidente Internet of Things and Mobility chez IDC, dans la présentation de l’étude. « La vraie valeur de l’IoT se réalise lorsque le logiciel et les services s’assemblent pour permettre la capture, l’interprétation et les actions qui résultent des données fournies par les points de terminaison de l’IoT. »

Parmi les secteurs d’activités qui attireront le plus les investissements, IDC cite l’industrie manufacturière (105 milliards de dollars), la surveillance du fret (50 milliards de dollars) et la gestion des actifs de production (45 millions de dollars). Avec respectivement 56 milliards de dollars et 40 milliards de dollars, les technologies intelligentes pour la gestion des énergies et de l’eau, et le bâtiment intelligent feront également l’objet d’investissements conséquents. Les secteurs les plus dynamiques seront toutefois l’automatisation des équipements aéroportuaires (33,4% de croissance annuelle moyenne au cours des 5 prochaines années), les systèmes de recharge des véhicules électriques (21,1% de CAGR), le marketing contextuel en magasin (20,2% de CAGR), sans oublier la maison connectée (19,8% de CAGR).

Si l’on s’en tient à 2017, les secteurs qui réaliseront les plus lourds investissements sont la fabrication (183 milliards de dollars), le transport (85 milliards de dollars), les services publics (66 milliards de dollars). Les industries croisées, c’est-à-dire les cas d’usage communs à tous les secteurs d’activités comme les véhicules connectés et les bâtiments connectés, pèseront cette année 86 milliards de dollars. Avec des dépenses de l’ordre de 62 milliards de dollars, le grand public participera lui-aussi au dynamisme du secteur.

Les équipements (modules, senseurs…) concentreront au cours de la période 2017-2021 les investissements les plus conséquents sauf en 2021 où les services (gestion IT et services d’installation) s’octroieront la part du lion. En termes de croissance, le secteur le plus dynamique sera toutefois celui du logiciel. IDC prévoit ainsi des taux de croissance annuel moyens de 29,0% pour les logiciels généralistes et de 20,5% pour les logiciels analytiques. Bien entendu, avec 15,1% de croissance pour les achats matériels et 16,6% pour les acquisitions de logiciels, la sécurité participera à la vitalité du secteur.

D’un point de vue géographique, avec 455 milliards de dollars dépensés pour la seule année 2021, l’Asie/Pacifique (à l’exclusion du Japon) sera en tête des régions en matière d’investissements IoT, devant les Etats-Unis (421 milliards de dollars) et l’Europe de l’Ouest (274 milliards de dollars).