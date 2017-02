Il y a quelques années des actionnaires d’Apple avaient déposé une motion destinée à l’assemblée générale des actionnaires. But de la manœuvre : obliger le géant de Cupertino à leur verser des dividendes, ce qu’il refusait jusqu’alors. Après moultes tentatives, la pression des investisseurs se faisant de plus en plus forte, Apple a fini par céder.

Le Silicon Valley Business Journal nous apprend qu’aujourd’hui une nouvelle motion, émanant du fonds Zevin Asset Management et d’un investisseur individuel, Tony Maldonado, sera mise au vote à la prochaine AG. Cette fois les motivations sont d’un tout autre ordre. Les auteurs de la proposition demandent en effet à la firme à la pomme d’injecter plus de diversité dans son équipe dirigeante. « Les actionnaires doivent savoir qu’un faible niveau de diversité dans la haute direction et le conseil d’administration, de même que des améliorations trop lentes constituent un risque pour l’entreprise », écrivent-ils.

Les géants de la Silicon Valley subissent des pressions de plus en plus fortes pour apporter plus de diversité dans leurs équipes mais ces dernières restent sans suite indiquent nos confrères, ce qui conduit à des actions comme celle de Zevin Asset Management et de Tony Maldonado. Ces derniers indiquent qu’Apple « a échoué à promouvoir la diversité et l’intégration » et dénoncent le manque de dirigeants d’origine hispanique, américaine de souche africaine, amérindienne et de couleur en général. Sur les huit membres du conseil d’administration de la société, deux sont des femmes et un seul est noir. Sur les 107 membres de l’équipe dirigeante, cinq à peine sont issus des minorités (noire et hispanique).

Estimant de son côté qu’elle fait des efforts suffisants sur ce plan, la firme à la pomme demande à ses actionnaires de rejeter la motion. « Depuis trois ans, nos recrutements marquent un réel progrès en ce sens et visent à attirer plus de femmes et des membres des minorités sous-représentées », indique sa note aux actionnaires.