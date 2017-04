À l’occasion d’ITPartners 2017, Yohann Gouraud et Sébastien Proud, dirigeants du groupe picto-charentais Inovatic Conseil (Duotech, Satelix), et membres fondateurs du groupement Escrim, se sont prêté au jeu de l’interview vidéo sur le thème de la genèse de leur groupe et de l’évolution de leur métier. Portraits d’entrepreneurs passionnés de nouvelles technologies.