La société innovaphone AG vient d’enregistrer de très bons résultats pour son exercice 2016 et un chiffre d’affaires en nette progression. Active depuis 20 ans sur le marché européen, l’entreprise technologique s’est établie comme un acteur important dans le secteur de la communication professionnelle pour les entreprises. Dagmar Geer, CEO innovaphone s’exprime sur l’entreprise, la gamme de produits et les particularités du marché français.

innovaphone a 20 ans cette année – où se positionne l’entreprise aujourd’hui ?

Tout d’abord nous avons eu un développement commercial très positif ces dernières années et avons pu enregistrer de fortes croissances du chiffre d’affaires. Portées par la transformation numérique, nos solutions sont incontournables aujourd’hui pour tous ceux qui recherchent une solution de communication professionnelle à la pointe de la technologie. L’évolution actuelle nous a donnés raison de miser dès 1997 sans compromis sur le « pur IP », contrairement à bon nombre de nos concurrents. De même que nous sommes restés fidèles à notre stratégie commerciale : nos produits sont exclusivement commercialisés par le Channel, avec nos partenaires certifiés.

Qu’est-ce qui caractérise la philosophie produits innovaphone ?

Notre gamme de produits est unique, parce qu’une seule et même plateforme de téléphonie IP et de communications unifiées peut être utilisée pour équiper toutes les tailles d’entreprises et répondre à tous les profils d’exigence – des TPE, PME et TGE multi-sites. En même temps, les solutions innovaphone disposent d’une architecture de produits intelligente, compacte et robuste et ne nécessitent aucun serveur. C’est le système d’exploitation innovaphone, que nous avons développé nous-mêmes, qui garantit la sécurité et la stabilité de nos solutions – il est installé sur tous nos produits.

Quelles sont, selon vous, les particularités du marché français ?

Déjà, on a un rythme différent des migrations vers le « Tout IP » dans les différents pays d’Europe. Alors que dans certains pays comme la Suède, la fin du réseau RNIS et la migration vers l‘IP sont choses faites, en France par exemple la fin du RTC est encore à venir, puisqu’elle est prévue pour 2020. Les entreprises françaises vont donc devoir, elles aussi migrer vers la VoIP, à plus ou moins long terme. Le portefeuille de produits innovaphone est particulièrement bien adapté pour réaliser facilement la transition technologique et ce, de manière rentable : grâce à la « migration en douceur », tous les appareils analogiques en place peuvent rester connectés. Et en utilisant des passerelles VoIP innovaphone, on dispose de la base pour évoluer à long terme vers une solution complète de téléphonie IP et de communications unifiées – une technologie de pointe pour préparer au mieux l’entreprise pour les enjeux de l’avenir.

A quoi ressemble la structure clientèle d’innovaphone en France ?

A côté de grandes installations telles que, entre-autres, les points de ventes BestDrive du groupe Continental France, le Groupe SANEF, les hôtels Hi-Life ou le CHI Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, nous comptons en France de nombreuses PME parmi notre clientèle. Nous avions 2 distributeurs en France au départ, à savoir les sociétés Tiptel et Com8. Ils ont été rejoints l’année dernière par le Groupe EXER et Ingram Micro France. Pour réagir à la grande variété de projets qui est en train d’émerger, nous avons réagi en développant également notre équipe française, composée aujourd’hui de quatre collaborateurs : Brice Canivet (Area Sales Manager France), Jérémie Bidal (Regional Support Consultant), Nadine Bertin-Akermann (Inside Sales) et Bénédicte Nuding (PR & Marketing France). Enfin Johannes Nowak (Business International Development) est responsable de l’acquisition de nouveaux partenariats commerciaux et technologiques et donc de la poursuite de l’expansion de nos activités internationales.