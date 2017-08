L’opérateur de services cloud Interoute recrute des ingénieurs commerciaux et avant-vente pour étoffer ses équipes dirigées par Raphaël Salmon, directeur commercial, et Philippe Keutgen, responsable de l’équipe avant-vente.

Les candidats, ingénieurs, diplômés d’une école de commerce, ou de niveau équivalent, doivent avoir une première expérience dans le secteur des télécommunications, et être particulièrement à l’aise avec les sujets liés à l’hébergement cloud et la colocation, les communications unifiées, la sécurité informatique et les technologies réseaux (LAN, WAN, IP/VPN).

Les postes sont basés à Nanterre et les candidats doivent parler couramment anglais, tout en étant de langue française.

