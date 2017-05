IDC estime que le nombre d’objets connectés grimpera de 14,9 milliards fin 2016 à plus de 82 milliards en 2025. « A ce taux, l’internet des objets pourrait bientôt être aussi important que le réseau internet lui-même », estime-t-on chez Cisco. La firme californienne se montre toutefois assez critique envers le développement en cours de l’internet des objets. A l’occasion de l’Internet of Things World Forum (IoTWF) qui se déroule en ce moment à Londres, le senior vice-président en charge de l’activité IoT & Applications de Cisco, Rowan Trollope, a présenté les résultats d’une étude menée à la demande de l’équipementier auprès de 1.845 décideurs américains, britanniques et indiens, issus de divers secteurs (industrie, administrations locales, commerce de détail, hôtellerie, sports, énergie, transports et santé). Tous travaillent pour des organisations qui ont lancé et/ou ont mené des projets IoT jusqu’au bout. Il en ressort que 60% des initiatives IoT ne dépassent pas le stade de l’expérimentation (proof of concept ou POC) et à peine 26% des entreprises qui ont lancé un projet IoT estiment que ce dernier a été mené à bien avec succès. Pire encore, un tiers des projets terminés sont considérés comme des échecs. Autrement dit, ils sont inutiles.

Cela dit, le tableau dressé par Cisco n’est pas dénué d’intérêt. « Ce n’est pas faute d’essayer. Cependant il y a plein de choses que nous pouvons faire pour faire dépasser le stade du pilote et arriver à une réussite totale du projet. C’est pourquoi nous sommes ici à Londres », a expliqué Rowan Trollope.

Le premier élément à prendre en compte sont les facteurs humains, notamment la culture de l’entreprise, son organisation, la qualité de ses dirigeants, la présence de spécialistes IoT. Cisco insiste notamment sur la nécessité à mettre en place une collaboration étroite entre l’IT et les responsables commerciaux. « Lorsque 35% des décisionnaires IT considèrent que le projet IoT est réussi, à peine 15% des responsables commerciaux pensent de même », insiste la firme de San Jose.

Autre clé du succès : la mise en place d’un partenariat avec l’écosystèmes IoT à toutes les étapes du projet, depuis sa planification jusqu’à l’analyse des données jusqu’à la fin du déploiement. « Nous voyons des innovations en matière d’IoT tous les jours. Nous connectons des choses que nous ne pensions jamais pouvoir connecter, et créons pour les entreprises une formidable valeur ajoutée. Mais ce qui nous semble le plus important, c’est lorsque nous nous associons à d’autres fournisseurs et créons des solutions qui non seulement fonctionnent mais nous permettent aussi de partager des données. Ce partage des données est la base d’un réseau reliant les industries. Partager de nouvelles idées permet de réaliser d’énormes progrès pour le business et pour la société, car aucune entreprise ne peut résoudre tout cela seule », a indiqué Inbar Lasser-Raab, vice-président Cisco Enterprise Solutions Marketing.

Même un projet inabouti est riche d’enseignements estime Cisco. D’ailleurs, 64% des responsables ayant connu un échec, estiment qu’ils en ont tiré de précieux enseignements, permettant ainsi à leur organisation d’accélérer leur investissement dans l’IoT.

Enfin, en cas de réussite du projet, l’équipementier conseille aux entreprises d’en tirer tous les bénéfices possibles. Les trois principaux bénéfices sont : l’augmentation de la satisfaction du consommateur, l’efficacité opérationnelle, et une meilleure qualité des produits et services.