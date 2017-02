Un conflit entre Intel et l’informaticien et développeur du premier antivirus commercial John McAfee va-t-il se terminer par un règlement à l’amiable ? D’après Computerworld, les deux parties ont en effet informé un tribunal new yorkais qu’elles consentaient à engager des discussions devant le juge Kevin Fox dudit tribunal.

Cette tentative de conciliation intervient peu de temps après que la cour fédérale de l’Etat de New York ait rejeté la demande de John McAfee, qui souhaite récupérer son patronyme pour rebaptiser sa société d’investissement MGT Capital, laquelle opérerait ainsi sous le nom de John McAfee Global Technologies. MGT est en effet sur le point d’acquérir les éditeurs de cybersécurité D-Vasive et Demonsaw.

Intel a racheté McAfee en 2010 pour 7,68 milliards de dollars. En septembre 2016, le fondeur a cédé 51% des parts de sa division Intel Security (le nom commercial de certains produits est resté McAfee) au fond TPG via une spin-off. Une spin-off baptisée McAfee, ce que l’homme d’affaires a considéré comme un camouflet. Comme on l’a vu, il souhaitait profiter de l’occasion pour récupérer l’usage commercial de son patronyme. Devant le refus de la justice, il avait décidé de faire appel, estimant qu’il avait le droit d’utiliser son propre nom pour ses activités. On semblait donc se diriger vers un nouveau procès.

Rien ne dit toutefois que les deux parties vont se mettre d’accord. John McAfee est en effet loin d’être un diplomate. Lorsqu’Intel a décidé de rebaptiser sa division Intel Security, cet habitué des scandales a déclaré qu’il était heureux de cette décision afin que son nom ne soit plus associé « au pire logiciel du monde ».